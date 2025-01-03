4 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün her zamankinden romantik ve heyecanlı olabilirsin. Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle platonik aşklar ve bugüne dek gizli kalanlar ortaya çıkabilir. Derinlerde sakladığın bağlanma arzusu su yüzüne çıkabilir. Özgürlük ve bağımsızlık istediğinden uzaklaşarak kendine sevdiklerinle birlikte yeni bir düzen kurmaya hazır hissedebilirsin.

Tam da bu noktada evilik yakın desek yanılmış olmayız... Aşka düşecek, romantik yakınlaşmalarla kendini nikah masasında bulacak gibisin! Bu dönemde kalıcı bağlar kurma şansın bir hayli yüksek. Bu yüzden, hislerine kapılman konusunda seni desteklemekten de çekimeyeceğiz. Kalbinin sesini dinle!

Gelelim iş hayatına! Venüs'ün 4 Şubat'a kadar sürecek seyahati boyunca ortaklık ilişkilerine de odaklanabilirsin. Kazanç kapılarını aralayacak, daha da önemlisi hayata geçirmek istediğin iş modeli için ilk adımı atacaksın. Hayal gücünü destekleyen kişilerle ortaklık kurmaya odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...