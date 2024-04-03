4 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerinde uyum ve denge arayışı içindesin. Her şeyi bir kez daha yerli yerine oturtmak, her şeyi düşlediğin gibi yapmak için bir hayli heveslisin. Bu dönemde, sosyal çevrenle ilişkilerini güçlendirebilir, yeni dostluklar da edinebilirsin. Bize soracak olursan, hayatında sorun yaratan, ruhsal dengeni sağlamanı zorlaştıran ilişkileri de ayıklayarak yeni bir güne başlamalısın! İlk işin toksik ilişkiler ve senin olmayan sorunlardan kurtulmak olsun.

Tabii bu durumda aşkta da karşılıklı anlayış ve saygı önem kazanıyor. Bugün gerçek bir takım arkadaşı olmak yerine dış göz olmayı tercih et. Hem ilişkilerini hem de iş yaşamını uzaktan seyret ve izin ver insanlar senin önemini fark ettsin. Her şeyi koordine etmek ve düzeni sağlamak güzel ama takdir de edilmelisin. Üstelik bunun zamanı çoktan geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...