4 Nisan Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün, özgürlüğüne ve bireyselliğine olan düşkünlüğün artıyor. Biraz Venüs etkisi, biraz da Güneş'in artan enerjisi seni resmen ele geçiriyor. Yaratıcılığını ve yenilikçi fikirlerini tetikleyecek yeni bakış açıları kazanabilirsin. Ufuk açan eğitimler ve çalışma guruplarında yer alabilirsin. Seni çevrende fark edilir kılacak ne varsa denemelisin.

Mesela, kariyerinde yenilikçi projeler ve fikirlerinle öne çıkabilirsin. Takımın bir parçası olmak yerine kendisi olabilirsin! Tek başına yapacaklarının gücüne sen bile inanamayacaksın. Bu sırada aşkta, özgünlük arayışın ilişkideki artan bağımsızlık isteğin işleri karıştırabilir. Bu aşkın sonu mu geliyor? Dikkatli ol, zira istediğinin bu olduğuna emin olarak hareket etmen bir hayli önemli. Özgür olduğunu hissedeceğin alanlara ve hobilere yönel. Belki ilişkin için de yararlı olabilecek süreçleri beraberinde getirecek ilgi alanları bulmaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...