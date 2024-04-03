4 Nisan Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün gezegen hareketlerinin etkisiyle duygusal derinliğin artabilir. Bu nedenle ilişkilerden ve aile bireylerinden isteklerin değişebilir. Duygusal anlamda seni besleyen, destekleyen ve kendini iyi hissettiren ilişkilere yönelebilirsin. Sevdiklerinin sana vakit ayırmasını, hatta üzerine titremelerini bekleyebilirsin.

Tabii bu durum aşk hayatınıza da yansıyacaktır. Mesela partnerinle duygusal bağlarını güçlendirecek sohbetler ön planda olabilir. Aşkta, samimi duygularını paylaşmaktan çekinmeyerek ilgi ve anlayış bekleyebilirsin. Bugün partnerinin bir hayli sorumluluğu ve senin için yapması gereken şey olacak gibi. Kariyer alanında ise önünde maddi kazançlarını artırma fırsatları var. Yatırımlarında ya da birikimlerinde sezgilerine güvenerek alım satım işlemleri yapabilirsin. Fakat bu gibi kararları tek başına almamanı, uzman görüşlerinden yararlanarak ya da aile büyüklerinden fikir danışarak süreci daha emin ve doğru bir şekilde yürütmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...