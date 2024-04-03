4 Nisan Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kelimenin tam anlamıyla kendin olacaksın. Tutkuların ve arzuların derinleşiyor... Bu dönemde, hedeflerine ulaşmak için büyük bir kararlılık gösterebilirsin. İstediğini elde edene kadar durmayan kişiliğinle derinlere ineceksin. Yüreğinin derinlerinde istediklerini keşfederek hedefine ulaşmak için ise şimdi yola çıkmalısın.

Mesela ilk olarak aşk hayatını düzene sokmalısın. Bu konu da ailevi meseleler de daha fazla gündeminde yer almamalı. Ya aşkta tutkulu ve yoğun duyguların peşinden koşacak ilişkinde derin bağlar kuracaksın. Ya da artık bittiğini kabul edeceksin.

Son olarak kariyer konusunda da kesin kararlar ve net hedeflerle hareket etmelisin. İş ortamında çokça sorumluluk ve risk almak almak, inisiyatif kullanmak yerine, görev arkadaşlarından da destek talep etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...