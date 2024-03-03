4 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün güçlü sezgilerin yol gösterici olabilir. Kararsız kaldığın anlarda iç sesini dinle! Merkür ve Uranüs gibi güçlü gezegenlerin etkisi altında olduğun bugün çözümü kendi içinde aramalısın. Seni senden daha iyi kim tanıyabilir ki? Bu yüzden günün mottosu da 'Başkası olma kendin ol!'

Olaylar karşısında tepkilerini de baskılama ve söylemek istediklerini açıkça ifade et. Haklı olduğun konularda dahi alttan almaya alışıksın lakin bugün bunun ne yeri ne de zamanı. Çünkü sen konuşmak, kalbinden geçeni söylemek istiyorsun. Susmak mı, yoksa konuşmak mı? Kararsız kaldığın anlarda yüreğinin sana yol göstermesine izin ver.

Sosyal çevren ve romantik ilişkinin dışında iş yaşamında da açık olmak önemli. Hatta bazı olumsuz gidişatlara dur demek için harika bir gün olabilir. İstifa etmek, iş ortamındaki düzeni değişmek ve disiplini sağlamak isteyebilirsin. Yolun açık olsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...