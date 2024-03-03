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4 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

4 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 19:02

Sizden gizli iş yapmak, arkanızdan iş çevirmek mümkün mü? Uranüs'ün de gücüyle çözmeyeceğiniz hiçbir sorun yok! Peki, 4 Mart Pazartesi günüde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 4 Mart Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gerçekçi ve pratiksin! Olayları tüm çıplaklığı ile görecek açık bir görüşe sahipsin. Farkındalık seviyen bir hayli yüksek. Üstüne üstlük bugün bir de Uranüs'ün güçlü enerjisi, Merkür'ün duygusal zekası sana yol gösterecek. Bu durumda senin arkandan iş çevirmek neredeyse imkansız hale gelecek. 

Tam da bu noktada ikili ilişkilerde üstünlük sağlayacağın bir gün seni bekliyor. Partnerinden iş arkadaşlarına, patronundan aile bireylerine sanki herkesin ruhunun derinliklerini görüyor gibisin. Bu arada güvenlik, savunma veya denetim gibi konularda görev alan Oğlak burçları, bugün dolandırıcılık ya da kaçakçılık gibi suçları ortaya çıkarabilir. Öngörülü, hızlı kavrayan ve detaylarda saklı gerçekleri kolayca tespit eden zihnin, işinde başarıyı da beraberinde getirecek. Sanıyoruz yatırım kararları için de doğru bir gün. Sen ne yapacağını biliyorsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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