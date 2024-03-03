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4 Mart Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

4 Mart Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 19:02

Merkür ile Uranüs'ün güçlü enerjisi, düşünce tarzını etkibilir. Bir de dikkatli ol bazı hisler geçici olabilir! Peki, 4 Mart Pazartesi gününde koç ve yükselen koç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için koç ve yükselen koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 4 Mart Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, koç ve yükselen koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün sabırsız ve aceleci olabilirsin. Merkür ile Uranüs arasındaki altmışlık açı kalıbında, abartılı bir düşünce tarzıyla derin duygulara ve benzersiz fikirlere kapılabilirsin. Bu durum iş hayatında yaratıcılığını ön plana çıkarabilir. Hatta farklı fikir ve görüşlerle beklenmedik işler yapmanı sağlayabilir. 

Sıra aşka geldiğinde, bu durum pek de iyiye işaret olmayabilir. Abartılı tepkilerin partnerinin hoşuna gitmeyebilir. Özellikle de sizi tartışmaya sürükleyebilecek konularda. Mesela aceleyle ve onun yerine karar vermen, küçük meseleleri uzatman ya da ilgisizlik başına çorap örebilir. Bu arada onun hakkında her şeyi bildiğini de düşünüyor olabilirsin. Ancak bugün, partnerinin hiç bilmediğin yanlarını keşfedebilirsin. Bekar Koç burçları size de bir haberimiz var. Bugün büyük bir coşku ve tutkuyla başlayacağın ilişki, uzun ömürlü olmayabilir. Uranüs'ün etkisiyle hislerin konusunda yanılabilir, bazı duyguları da tıpkı düşünceler gibi abarttığını fark edebilirsin. Umarız bunun geç olmaz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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