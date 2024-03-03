4 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün çokça hızlı bir haftaya başlamak üzeresin. Haftanın henüz ilk gününde özel davet ve etkinliklere katılman gerekebilir. Ortaklık ve iş anlaşmalarının konuşulduğu yemekli organizasyonlar gündeminde yer alabilir. Merkür ile Uranüs arasındaki açılanmadan doğrudan etkilenen burçlardan birisin. Bu yüzden katıldığın etkinliklerde dikkatini toplamakta zorlanabilirsin. Fakat karlı anlaşmalar yapmaya da bir hayli hazır ve kararlısın.

İşte tam da bu noktada alternatif bakış açıları geliştirmen gerekebilir. Değişime ve sürprizlere açık olsan iyi edersin. Zira bu yoğun gündemin içinde seni bekleyen güzel haberler de var. Yurt dışından iş teklifi alabilir ya da yürüttüğün vize, pasaport gibi işlemlerde son noktaya ulaşabilirsin. Şimdi geriye yalnızca gitme tarihini belirlemek kaldı. Sahi yolculuk ne zaman? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...