4 Mart Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün gerçeklikten kaçma eğilimi gösterebilirsin. Sorunlarla mücadele etmek yerine görmezden gelmeyi tercih edebilirsin. Merkür ile Uranüs arasındaki açılanmayla hayal gücüne odaklanabilirsin. Sanki her şey flu ve sen hayal aleminde gibisin... Sorunlarla başa çıkma yöntemi olarak tercih ettiğin bu hayalcilik, bugün başını derde sokabilir.

İş ve aşk hayatında görmezden geldiğin sorunların son kullanma tarihi dolmuş olabilir. Artık müdahale etme ve işleri yoluna koyma zamanı. Bunun için yeterince güçlü ve akıllısın, lakin uğraşmak istemiyorsun. Elini taşın altına koyarsan her şeyin düşündüğünden çok daha kolay olduğunu fark edeceksin. Kendine bir şans ver! İnançlarına, bilgine ve fikirlerine güven. Toplum içindeki yerini sabitleme ve başarılı yanlarını göstermek, sana kendini güçlü hissettirebilir. Bu güce ihtiyacın var. Uranüs'ün bulandığı gerçek ile hayal çizgisinin ötesini görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...