4 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün güçlü bir iradeyle gerçek hedefine odaklanabilirsin. Adeta bir aslanın avına odaklanışı gibi hedeflerini kilitlenmiş ve istediğini almadan bırakmamaya kararlısın! Sana bu enerjiyi sağlayan ise gökyüzünün en güçlü gezegenlerinden Uranüs ile Merkür'ün oluşturduğu açılanma olacak!

Hazır ol, bugün kitlelere hitap etmen gerekebilir. Bilgi ve deneyimlerini coşkulu bir şekilde başkalarıyla paylaşmak isteyebilirsin. Sözlerin, dinleyenlere ilham verecek. Belli ki bugün, içindeki lideri ortaya çıkarmanın tam zamanı.

Liderlik ettiğin ekip, başarılarıyla adeta ışıldayacak ve bu başarının mimarı ise sen olacaksın. Ekibinin alkışlar arasında yükselen başarısını izlerken, göğsün kabaracak ve gurur duyacaksın. Unutma, bugün senin günün! Kendine olan güvenini yüksek tut ve hedeflerine doğru ilerle. Bu sırada, partnerinin de gözlerinin senin üzerinde olduğunu ve sana aşkla baktığını fark et! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...