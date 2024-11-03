4 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında ömür boyu unutulmayacak türden heyecanlar yaşayabilirsin. Duygusal anlamda yenilendiğin ve değiştiğin bir hafta seni bekliyor. Yeni haftaya başladığın ilk günde Jüpiter ile Uranüs kavuşumunun seni ele geçirmesine izin ver. Göreceksin, aşk hayatın hayallerinin ötesindeki gibi olacak.

Tam da bu aşamada eğer bekarsan, dikkatli olmalısın. Kalbini yüzeysel aşklara, tatlı flörtleşmelere ve anlık heveslere kaptırabilirsin. Ancak niyetin ciddi ise bu fırsatı kaçırmamalı ve kalbinin sesine kulak vermelisin. Ne istediğini bilerek hareket etmeli, kalp ile zihin dengesine de dikkat etmelisin.

Mevcut bir birlikteliğin var ise o zaman hoş sürprizlerle mutluluğa hazır olmalısın. Kalbin güzellikleri kucaklarken biraz da profesyonel hayattan söz etmeliyiz. Bu aralar iş hayatında standarttan ayrılmamalısın. Mevcut düzenini koruyarak finansal anlamda dengede kalmaya odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...