4 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün yeni insanlarla tanışmaya açık olmalısın. Sana ilham verecek ve farklı yollar keşfetmeni sağlayacak kişilerle tanışabilirsin. Sosyal çevrendeki değişim, motivasyonunu da artıracaktır. Her zamankinden daha hareketli ve iletişim konusunda güçlü olduğun bir güne başlıyorsun.

Jüpiter ile Uranüs arasındaki çekim, hayatına fark atacak insanlar ile tanışmanı sağlayacak. Bu sayede özellikle iş hayatında güçlü bir dönüşüm yaşayabilirsin. Hızlı kararlar vererek iş ortaklıkları ve finansal ilişkiler kurabilirsin. Bu ani ve beklenmedik kararın, yakın çevreni şaşırtabilir. Ancak bu aralar alacağın her risk başarının anahtarı olacaktır.

Cesur bir duruş sergileyen enerjik ruh halin ile iş dünyasında adından söz ettirmek için harika bir gün. Tabii bu durumu ikili ilişkilerinde de kullanabilirsin. Kârlı iş ilişkilerinin yanında tatlı flörtleşmeler ile de haftaya güzel başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...