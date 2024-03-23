4 Gün Döngüsünde Cilt Yenileme Maratonu: Ölü Derilerden Arınarak Retinol Gücü ve Onarım Mucizesine Hazır Olun!
4 Gün Döngüsünde Cilt Yenileme Maratonu: Ölü Derilerden Arınarak Retinol Gücü ve Onarım Mucizesine Hazır Olun!
Skin cycling, 4 günlük bir maraton. Bu maratonun sonunda cildiniz mis gibi oluyor. İçeriğinde retinol içeren ürünler olan bu cilt bakımı cildinize çok iyi geliyor! Etkili bir bakım rutini arıyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Peki skin cycling nasıl yapılır, merak ediyor musunuz?
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Skin cycling'in amacı cilt bakımını çok daha etkili hale getirmek.
Cilt bakım ürünleri aslında cilde yararlı olsun diye kullanılıyor. Ama bu ürünler bazen ciltte tahrişlere neden olabiliyor.
Bu döngünün ilk gününde cilt kir, makyaj kalıntıları ve ölü deriden arındırılıyor.
Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ
Bibimcos Yüz Temizleyici Köpük
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Bibimcos AHA-BHA Facial Toner
Bibimcos Yoğun Nemlendirici Krem
Şimdi sıra ikinci aşamada! Burada retinol uygulamasına geçiyoruz.
Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ
Bibimcos Yüz Temizleyici Köpük
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Bibimcos Bakuchiol Retinol Gece Kremi
Bibimcos Yoğun Nemlendirici Krem
Son olarak yapmamız gereken cildimizi güzelce nemlendirmek. 3. ve 4. günlerde nemlendirme aşamasına geçiyoruz.
Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ
Bibimcos Yüz Temizleyici Köpük
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Bibimcos Yoğun Nemlendirici Serum
Bibimcos Yoğun Nemlendirici Krem
Artık 4. gün sona erdi. Tekrar 1. günden itibaren başa dönüyoruz.
Ben tek tek ürünle uğraşmayayım, tek sette tüm ürünler olsun istiyorsanız Bibimcos Skin Cycling Method Set tam size göre!
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