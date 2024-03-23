Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
4 Gün Döngüsünde Cilt Yenileme Maratonu: Ölü Derilerden Arınarak Retinol Gücü ve Onarım Mucizesine Hazır Olun!

etiket 4 Gün Döngüsünde Cilt Yenileme Maratonu: Ölü Derilerden Arınarak Retinol Gücü ve Onarım Mucizesine Hazır Olun!

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 16:31

Skin cycling, 4 günlük bir maraton. Bu maratonun sonunda cildiniz mis gibi oluyor. İçeriğinde retinol içeren ürünler olan bu cilt bakımı cildinize çok iyi geliyor! Etkili bir bakım rutini arıyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Peki skin cycling nasıl yapılır, merak ediyor musunuz?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Skin cycling'in amacı cilt bakımını çok daha etkili hale getirmek.

4 gün devam eden bu rutin sonunda cildinizin çok daha güzel olduğunu göreceksiniz. Bu döngüde ürünler belirli bir sıraya koyulduğu için en etkili şekilde bakım gerçekleştiriliyor.

Cilt bakım ürünleri aslında cilde yararlı olsun diye kullanılıyor. Ama bu ürünler bazen ciltte tahrişlere neden olabiliyor.

Bu döngü aslında tam bu nedenle var. Bazı ürünler üst üste kullanıldığında ciltte problemlere sebep olduğu için bu döngüdeki gibi araya başka ürünler koyarak kullanmak çok daha faydalı oluyor.

Bu döngünün ilk gününde cilt kir, makyaj kalıntıları ve ölü deriden arındırılıyor.

Cildinizi yenilemek için girdiğiniz döngüde ilk olarak yapmanız gereken cildinizi temizlemek. Bu yüzden döngüye ilk olarak temizlik işiyle başlıyoruz. Cildi temizlerken kullanabileceğiniz birçok ürün var. Bunun için jel temizleyici ya da peeling ürünleri kullanabilirsiniz.

1.günde kullanmanız gereken ürünler şunlar:

Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ

Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ

Siyah nokta ve gözenek bakımı için kullanabileceğiniz yağ derinlemesine bir temizlik sağlıyor. Hem siyah hem beyaz noktalarda etkili yağ cildi tertemiz yapmaya yarıyor. 

Ferah bir cilt istiyorsanız hemen tıklayın.

Bibimcos Yüz Temizleyici Köpük

Bibimcos Yüz Temizleyici Köpük

Cildi tahriş etmeden temizleyen köpük ciltteki nem dengesini sağlıyor. Cildinizi derinlemesine temizleyen köpüğün içinde 8 çeşit hyaluronik asit bulunuyor. 22 Amino asit ve çeşitli bitki özleri içeren köpüğü hemen denemek için tıklayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bibimcos AHA-BHA Facial Toner

Bibimcos AHA-BHA Facial Toner

Ciltteki ölü derileri, makyaj kalıntılarını ve kirleri peelingle temizleyen tonik sayesinde cildiniz daha temiz oluyor. Aydınlık bir cilde sahip olmak istiyorsanız bu toniği düzenli kullanmalısınız.

Pürüzsüz bir cilt için buraya tıklayabilirsiniz.

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Krem

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Krem

Cildinizi yoğun şekilde nemlendirmek için bu ürünü kullanabilirsiniz. Ciltte ağırlık ve yağlılık hissi bırakmayan krem cildinizi yoğun şekilde nemlendiriyor. Sadece nemlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda nemi cilde de hapsediyor. 

Yoğun yapıya sahip kremi almak için tıklayabilirsiniz.

Şimdi sıra ikinci aşamada! Burada retinol uygulamasına geçiyoruz.

Retinolün birçok faydası var. 2. gün gözenekleri sıkılaştıran ve ciltteki pürüzleri tedavi eden retinol etkisini cildinize uygulayabilirsiniz. Retinol katkılı krem için size önerebileceğimiz bir ürün var. 👇

Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ

Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ

2.güne yine temizleme yağıyla başlıyoruz. Siyah ve beyaz nokta temizliğine yardımcı yağ gözenek bakımında kullanmanız gereken bir ürün. Cildin dışarıda maruz kaldığı kirleri temizlerken bu ürün ideal!

Bu yağı almak için tıklayın.

Bibimcos Yüz Temizleyici Köpük

Bibimcos Yüz Temizleyici Köpük

2.gün yine güzel bir temizlikle devam ediyoruz. Bibimcos'un bu yüz temizleyici köpüğü cildinizin nem dengesini sağlamaya yardımcı oluyor. İçeriği dolu dolu olan köpük hemen sepete atmalık!

Bu temizleyiciyi almak için tıklayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bibimcos Bakuchiol Retinol Gece Kremi

Bibimcos Bakuchiol Retinol Gece Kremi

Kırışıklık ve ince çizgi görünümünü azaltmaya yardımcı gece kreminin içeriğinde Retinal ve bitkisel retinol Bakuchiol var. Tüm cilt tiplerine uygun gece kremi cildinize iyi geliyor. Yüz ve boyun için kullanılabilen krem hem nemlendirme hem de yaşlanma karşıtı etkileriyle bakım rutinine eklenmesi gereken bir ürün!

Hızlıca emilen formüle sahip kremi satın almak için tıklayın.

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Krem

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Krem

Cildi yoğun şekilde nemlendirerek ağırlık ve yağlılık hissi bırakmıyor. Cildi neme hapseden krem nemlendirici etkisinin yanında besleyici etkiye de sahip. Bu kremi tüm cilt tipleri kullanabiliyor.

Yoğun yapıya sahip kremi almak için tıklayın.

Son olarak yapmamız gereken cildimizi güzelce nemlendirmek. 3. ve 4. günlerde nemlendirme aşamasına geçiyoruz.

Bu iki gün boyunca cildi doyasıya nemlendirmek gerekiyor. Bunun için kullanabileceğiniz bazı nemlendiriciler var elbette.

Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ

Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ

Son güne yine temizleme yağı ile başlıyoruz. Cildi makyaj kalıntılardan, kirlerden ve maruz kaldığı şeylerden temizlerken bu yağı kullanmak mümkün. Su ile birleştiğinde süt formu alan gözenek temizleyici yağı satın almak için tıklayabilirsiniz.

Bibimcos Yüz Temizleyici Köpük

Bibimcos Yüz Temizleyici Köpük

Yüzü temizlerken kullanabileceğiniz köpük ise bu ürün. Temizlerken cildi tahriş etmediği için tercih sebebi köpüğün içinde cildinizin ihtiyacı olan her şey var. Cildinizi derinlemesine temizlemek için buraya tıklayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Serum

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Serum

İçeriğinde 8 farklı hyaluronik asit içeren serum cildinize iyi gelebilecek bir ürün. Cildi neme doyuran serum sayesinde cildiniz hiç olmadığı kadar nemli olacak. Nemi uzun süre ciltte tutan serum cilt bariyerinizi de güçlendiriyor.

Bu serumu denemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Krem

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Krem

Kuru ciltler başta olmak üzere tüm ciltlerin kullanımına uygun krem hem besleyici hem nemlendirici. Cildi nemlendirdikten sonra nemi cilde de hapsediyor. 

Cildinize iyi bir bakım yapan kremi almak için tıklayın.

Artık 4. gün sona erdi. Tekrar 1. günden itibaren başa dönüyoruz.

Sonra 2., 3. ve 4. gün şeklinde devam ediyoruz. Bu rutini birkaç ay devam ettirerek cildinizin en güzel halini almasını sağlayabilirsiniz. 

Bu bakımın gece uygulandığını da söyleyelim! 🌘

Ben tek tek ürünle uğraşmayayım, tek sette tüm ürünler olsun istiyorsanız Bibimcos Skin Cycling Method Set tam size göre!

Ben tek tek ürünle uğraşmayayım, tek sette tüm ürünler olsun istiyorsanız Bibimcos Skin Cycling Method Set tam size göre!

İçinde cycling rutini yaparken ihtiyacınız olan tüm ürünler olan setin içeriği şöyle:

  • Yağ Bazlı Temizleyici

  • Su Bazlı Temizleyici

  • Aha-Bha Tonik

  • Retinol

  • Hyaluronic Acid Serum

  • Nemlendirici Krem

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?