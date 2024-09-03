4 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün cesur hamlelerle finansal konularda önemli ilerlemeler kat edebilirsin. Venüs'ün Aslan burcundaki ilerleyişi ile birlikte kazançların artabilir. Özellikle de kendi işini yöneten Yengeç burçları, bu dönemde işlerini bir adım öteye taşıyabilirler. Artan nakit akışı ve birtakım mali destekler sayesinde yeni girişimler yapma fırsatları söz konusu olabilir. İş hayatında ilerlemeye odaklan, zira bugünlerde gücüne güç katacak gelişmeler peş peşe yaşanacak.

Tam da bu aşamada kendine her zamankinden çok daha yetenekli, tecrübeli ve öz güvenli hissedeceksin. Haliyle yatırım fırsatları karşısına çıkmadan da sen şansı elde etmenin bir yolunu bulacaksın. Kısacası çok çalışacağın ve karşılığını da aldığın bir dönem başlıyor. Hafta boyunca bu para hareketlerini dikkatle takip et, kazancını yönetmen de son derece önemli olacak.

Bütün bunların dışında bu dönemde kardeşlerin ve çocuklarınla arandaki ilişkide sorunlar da sona erecek. Aile büyüklerinin isteğiyle büyük bir sofra kurulacak ve görünen o ki bu sofrada küslükler de bitecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...