4 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ikili ilişkilerinde tutkuların ön plana çıkacak. Aslan burcundaki Venüs'ün ileri hareketi ile birlikte hislerinin ve arzularının peşinden koşmaya karar vereceksin. Hayalperest ve maceracı kişiliğine, tutkunun da eklenmesiyle hayatın renklenecek. Bu sayede kendini her zamankinden çok daha çekici de hissedeceksin.

Bekar Kova burçları sizi de unutmadık! Bu dönemde anlık kararlarla flörtleşmeye, kısa süreli ilişkilere kapılmaya ve yeni insanlar tanımaya meyilli olabilirsin. Arzularının peşinden giderek hayattan keyif almaya odaklanabilirsin. Bunun için günün özellikle ikinci yarısından sonra hayata karışacaksın. Yalnız küçük bir uyarı, kısa süreli bir ilişkiye başladığını zannederken bir anda kendini uzun vadeli bir aşkın peşinde bulabilirsin.

Bütün bunların dışında bugünlerde, yeni iş birlikleri ve ortaklıkları da dikkatli değerlendirmelisin. Yaratıcı fikirlerini hayata geçirme konusundaki heyecanını kontrol altında tutmalı, doğru adımlar attığından emin olmalısın. Tek başına risk almak yerine riski paylaşarak yeni bir iş kurmayı da hedefleyebilirsin. Yine de dikkatli olmalı, fazla duygu dolu hareket ederek hata yapmamaya özen göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...