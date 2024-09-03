4 Eylül Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıkacak. Venüs'ün Aslan burcundaki ilerleyişi, yetkinlik alanını genişletecek. Bu sayede iş hayatında daha görünür ve dikkat çekici olacaksın. Böylece bir süredir ertelediğin iş değişiklikleri de yeniden gündeme gelecek. Kıymetinin bilindiği, zekan ve analitik yeteneğin ile ön plana çıktığın bir iş yerinde liderlik rolü üstlenmenin zamanı geldi. Bunun için bir an önce harekete geçmelisin. Belki de sen henüz harekete geçmeden karşına çıkan fırsatlarla değişim enerjisini yakalayabilirsin. En iyiyi ararken değişim enerjisini kaçırma ihtimalin de olduğunu unutmamalısın. Bu nedenle biraz da sezgilerine güvenerek gerektiğinde hızlı kararları almaktan kaçınmalısın.

Yeni Ay'ın enerjisi ve Venüs'ün etkisi altında iç huzuru bulmak için ise kendine zaman ayırmalısın. Genellikle ihmal ettiğin kendini bir adım önde tutmanın zamanı geldi. Bu dönemde kariyer hayatının yanı sıra, duygusal ihtiyaçlarının ve sağlığının da önemini hatırlamalısın.

Mesela beslenme ve egzersiz düzenine yeterince zaman ayırmalısın. Birilerinin kalbini çalması için aşka da fırsat vermelisin. Erişilmez duruşundan biraz ödün verirsen hiç fena olmaz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...