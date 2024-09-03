4 Eylül Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün senin burcunda ileri hareketine başlayan Venüs etki alanını genişletecek. Her zamankinden daha otoriter ve güçlü olduğun bir süreç başlıyor. Bu dönemde söz sahibi olmak ya da gücünü ispatlamak gibi bir girişime ihtiyacın olmayacak. Doğal bir lider olarak göz önünde olacaksın. Üstelik bu kadar da değil! Aynı zamanda kişisel caziben de artacak ve yakın çevrende ilgi odağı haline geleceksin.

İlgi odağı olmak tam da sana göre değil mi? Bu aşamada partnerinin tatlı kıskançlıkları ve sana karşı tutkulu tavırları da artabilir. Haliyle bu durum ilişkinde heyecanı da beraberinde getirebilir. Partnerinle arandaki bağın güçlenmesinin ve duygu dolu anların artmasının tadını çıkar.

Birazda dış görünüşünden söz edelim. Kendini daha iyi hissetmek için birtakım tarz değişiklikleri yapabilirsin. Farkını ortaya koyacak, renkli kişiliğini ortaya çıkaracak dokunuşlarla eğlenceli bir görünüm değişikliği tercih edebilirsin. Çünkü bu dönemde gözlerinin üzerinde olmasından rahatsız olmayacaksın, aksine bu durum sana güç verecek. Farklı olduğunu hissetmek, özgürlüğünü de arttıracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...