4 Ekim Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün cazip fırsatlar ve riskli yatırım alternatifleri karşısına çıkabilir. Sense piyasalar kapanmadan hızlı kararlar vererek büyük yatırımlar yapmak için harekete geçebilirsin. Sıklıkla fevri kararlar ve ani tepkiler verdiğini biliyoruz. Bu nedenle seni uyarmalıyız: Maddi riskler almaktan kaçınmalısın! Zira dikkatli olman ve temkinliği adımlar atman gereken bir gün seni bekliyor.

Bu dönemde mevcut düzenini korumak, senin için yeni yatırımlar yapmaktan çok daha önemli olabilir. Fakat risk almak ya da değişiklik yapmak istiyorsan, önceliğin iş değişikliği olmalı. Mesela uzun zamandır bulunduğun konfor alanı, öz güvenini ve cesaretini baltalıyor olabilir. Biraz değişiklik sana, yeteneklerini ve yetkinliklerini yeniden ortaya çıkarma fırsatı sağlayabilir.

Tüm bunların dışında bu dönemde aile içi huzuru korumak da senin görevin olacaktır. Sevdiklerine karşı biraz daha esnek olman gereken bir dönemdesin. Onları sevgini hissettirmeli ve aileni sahiplenmelisin. Korumacı tutumuna ve koşulsuz sevgine ihtiyaçları olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...