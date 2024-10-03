4 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün ertelediğin işleri tamamlama şansı bulacaksın. Unuttuğun şeyler resmen hafıza çekmecelerinden çıkacak ve hayatının merkezine oturacak. Özellikle İş hayatına dair bazı tereddütlerin artacak. Zira unuttuklarının hafızanda canlanmasını tetikleyen olaylar seni resmen harekete geçirecek.

Belki de uzun zamandır beklediğin motivasyon budur! Kendi işini kurmak ya da iş değiştirmek ile ilgili hevesin artacak. Artık, başarılı olacağına inandığın alanda ilerlemeye hazırsın. Bu aşamada belki de biraz risk almayı ve sektör değişikliği yapmayı da düşünmelisin. Gerçek bir lider ve yönetici olarak ön plana çıkmayı hedeflemelisin. Detaycı düşünce tarzın ve mükemmeliyetçi kişiliğin ile uzmanlık alanında sivrilmelisin. Alkışları toplayan kişi sen olmalısın.

Öte yandan bu dönemde duygusal olarak da kendine iyi davranmalısın. Hedeflerin, geçmiş ya da gelecek kaygıların için kendini yormaktan vazgeçmelisin. Sadece harekete geçmeli ve istediğini almalısın. Zira ihtiyacın olan tek şey eylemsizlikten kurtulmak ve hareket etmek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...