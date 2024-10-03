4 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün yurt dışı bağlantı işler gündeminde yer alabilir. Mevcut düzeninin tamamen değiştirmek ve uzaklaşmak önemli motivasyon kaynakların arasında olabilir. Bu aşamada kendini yeterince anlatamadığın durumlar ve derin duygular su yüzüne çıkabilir. Görünen o ki artık değiştiremediklerin ile mücadele etmek yerine uzaklaşmak isteyeceksin.

Sana motivasyon veren bu uzaklaşma arzusu, aslında pek de fena bir fikir değil! Zira yeni bir başlangıç yapmak, yaratıcı zihnini ve özgür ruhunu yeniden açığa çıkarabilir. Üzerindeki baskıdan kurtulabilir ve hem eğitim hem de maddi konularda kendi ihtiyaçlarını önceliklendirebilirsin. Bu aşamada fikirlerini herkes ile paylaşmasan iyi edersin. Ancak düşüncelerini hayata geçirdikten sonra bilmesi gereken kişilere haber verebilirsin. Kimsenin önüne çıkmasını istemiyorsan, kötü enerjilerden ve olası kötü niyetlerden Bu sayede korunabilirsin.

Kendine yeni bir yol çizmenin heyecanı ile resmen farklı bir hayata başlayacak. Ekim ayı itibarıyla yeni bir sen ve daha cesur bir duruş sergileyen güçlü bir karakter göreceğiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...