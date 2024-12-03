4 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hiç planında olmayan olumlu gelişmelerden söz edeceğiz. Bir anda karşına çıkan eski bir dost, sana önemli bir büyüme ve yükselme fırsatı sunacak. Bu dönemde ikili ilişkilerinin maddi ortaklıklara dönüşmesine açık olmalısın. Yeni iş fırsatları ve yatırım imkanları karşısında birlikte hareket ettiğin kişi sayesinde çok para kazanabilirsin.

Hatta güçlü kariyer fırsatları da elde edebilirsin. Peş peşe karşına çıkan iş fırsatlarının yanında kariyer değişikliğini de düşünmelisin. Bugün karşına çıkan fırsatlar sayesinde, yaşam tarzın ve hayata bakış açın da değişebilir. Bu aşamada kararlı olmalısın. Doğru yolu seçtiğine emin olmalı ve bu konuda sezgilerinden de yararlanmalısın. Her şeyin verilere ve analizlere dayanmadığını çok iyi biliyorsun. Kalbinin sesini dinle, her adımda başarıya bir kez daha yaklaşacaksın.

Kalbinin sesi demişken, biraz da aşktan söz edelim. Bu aralar ufukta yeni bir aşk yok, lakin mevcut ilişkinde romantizmin dozu artabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...