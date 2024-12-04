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4 Aralık Piyasalarda Son Durum: Borsa, Döviz, Altın ve Petrol Fiyatları Ne Söylüyor?

etiket 4 Aralık Piyasalarda Son Durum: Borsa, Döviz, Altın ve Petrol Fiyatları Ne Söylüyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.12.2024 - 18:43

Piyasalarda son günlerdeki hareketlilik, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarken, aynı zamanda belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Bugün, 4 Aralık Çarşamba itibariyle Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından petrol piyasalarına kadar geniş bir yelpazede gelişmeler yaşanıyor.

Borsa İstanbul, döviz kurları ve altın fiyatlarında 4 Aralık Çarşamba gününün detaylarına birlikte göz atalım! 👇

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BIST 100 endeksi yükselişle başladı!

BIST 100 endeksi yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.873,29 puandan %0,70'lik bir artışla başladı. Dünkü alıcılı seyir devam ederken, endeksin yükselişi dikkat çekiyor.

Özellikle bankacılık endeksi %0,28, holding endeksi ise %0,12 değer kazandı.

Özellikle bankacılık endeksi %0,28, holding endeksi ise %0,12 değer kazandı.

Sektörler arasında en çok kazandıran %0,67 ile inşaat sektörü olurken, tek kaybettiren ise %0,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.

Dövizde yeni zirveler görüldü!

Dövizde yeni zirveler görüldü!

Dolar/TL kuru, sabah saatlerinde 34,7557 seviyesinden işlem görürken, gün içinde yeni bir zirve olan 34,7605 seviyesi kaydedildi.

Türk Lirası, Kasım ayında ABD seçimlerine bağlı olarak dolara karşı %1,44 değer kaybederken, Aralık ayında da dalgalı bir seyir izliyor.

Türk Lirası, Kasım ayında ABD seçimlerine bağlı olarak dolara karşı %1,44 değer kaybederken, Aralık ayında da dalgalı bir seyir izliyor.

Euro tarafında ise TL’ye karşı bir miktar geri çekilme gözlemleniyor; Euro/TL kuru %0,12 düşüşle 36,4939 seviyesinde.

Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ediyor.

Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ediyor.

Küresel piyasalarda ons bazında artış gözlemlenirken, iç piyasada döviz kuru etkisiyle altın fiyatları dalgalı seyrediyor.

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Ons altın şu anda %0,17 artışla 2.638,03 USD seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın şu anda %0,17 artışla 2.638,03 USD seviyesinde işlem görüyor.

İç piyasada çeyrek altın 4.893 TL’den alınırken 4.940 TL’den satılıyor. Tam altın ise alışta 19.622 TL, satışta 19.721 TL seviyelerinde.

Enerji piyasasında ise Brent petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor.

Enerji piyasasında ise Brent petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor.

Bugün Brent petrolün varil fiyatı %0,30 artışla 73,84 USD seviyesinden işlem görüyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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