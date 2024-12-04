4 Aralık Piyasalarda Son Durum: Borsa, Döviz, Altın ve Petrol Fiyatları Ne Söylüyor?
4 Aralık Piyasalarda Son Durum: Borsa, Döviz, Altın ve Petrol Fiyatları Ne Söylüyor?
Piyasalarda son günlerdeki hareketlilik, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarken, aynı zamanda belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Bugün, 4 Aralık Çarşamba itibariyle Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından petrol piyasalarına kadar geniş bir yelpazede gelişmeler yaşanıyor.
Borsa İstanbul, döviz kurları ve altın fiyatlarında 4 Aralık Çarşamba gününün detaylarına birlikte göz atalım! 👇
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BIST 100 endeksi yükselişle başladı!
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Özellikle bankacılık endeksi %0,28, holding endeksi ise %0,12 değer kazandı.
Dövizde yeni zirveler görüldü!
Türk Lirası, Kasım ayında ABD seçimlerine bağlı olarak dolara karşı %1,44 değer kaybederken, Aralık ayında da dalgalı bir seyir izliyor.
Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ediyor.
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Ons altın şu anda %0,17 artışla 2.638,03 USD seviyesinde işlem görüyor.
Enerji piyasasında ise Brent petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor.
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