4 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün fikirlerin ve görüşlerin değişebilir! Zaten, Kasım ayında başlayan Merkür retronun etkisiyle düşüncelerinin değiştiğini hissediyor olmalısın. Artık reddedilemez bir hale gelen içsel aydınlanma sayesinde ise kendine yeni bir yol çizeceksin. Gelenekselci yaklaşımlardan beslenecek, bir yandan da uzun zamandır çözümsüz kalan sorunlara çözüm bulacaksın.

Uzun lafın kısası, içsel bir aydınlanma yaşayacak ve devrim niteliğinde bir dönüşüme kucak açacaksın. Bu dönüşüm keşfetme arzunu besleyecek. Seni adeta yollara düşürecek. Her zamanki kariyer heveslerinden ve iş odaklı düşüncelerinden uzaklaşmak üzeresin. Galiba Oğlak burçları için uzun sürecek bir yeni yıl tatili başlıyor...

Tam da bu noktada sana ailenle birlikte yurt dışı tatiline gitmeyi tavsiye etmeliyiz. Zihninin netleşmesini sağlayacak bir dinlenme süreci hiç fena olmayacak. Üstüne üstlük daha önce görmediğin yerleri görmek de keşfederken iyileşmeni sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...