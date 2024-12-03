4 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, çoğu zaman profesyonel hayatından, kariyerinden ve başarılarından söz ediyoruz. Ancak bugün tamamen duygularına odaklanacağız. Çünkü ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor! Duygularını bastıramayacağın, reddedemeyeceğin ya da görmezden gelemeyeceğin anlar seni bekliyor.

Belki de uzun zaman sonra ilk kez aşkı dolu dolu yaşamak, romantizme zaman ayırmak isteyeceksin. Geçmiş ile ilgili tüm bağlantılarını bir kenara atıp yeni bir aşka yelken açmaya hazır olduğunu hissedeceksin. Özellikle boşanmış ya da travmatik bir ilişkiden çıkmış Başak burçları bu sözümüz size: Aşka tutulacaksınız!

İçsel dengeyi bulacak, kendi sınırlarını çizecek ve aşka vakit ayıracaksın. Bu arada kendini partnerinle gelecek hayalleri kurarken bulacaksın. Duygularına kapılmak sana iyi gelecek. Tabii bunun bir diğer etkeni de gerçek aşkı bulmuş olman olacak. Onunla zaman sanki su gibi acacak... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...