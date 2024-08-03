4 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün uzun zamandır beklediğin haberi alabilirsin. Hayatını değiştireceğine inandığın süreç sonunda başlıyor. Bunun için uzun süre beklediğini ve çokça çaba sarf ettiğini tahmin ediyoruz. Zira son zamanlarda sık sık gündeminde olan kariyerinde değişim ve yeni bir iş kurma telaşı içerisine giriyorsun. Merkür retrosunda başlayan bu değişim rüzgarına kapılmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda, kendine olan güvenin artabilir ve hırslarını ortaya çıkabilir. Fakat güç sarhoşu olmamalısın!

Tam da bu noktada söylemeliyiz ki Başak burcunda konumlanan Merkür, her şeyi tek başına halledebileceğin inancını artırabilir. Bu da yolunda giden işlerinde hata yapmanı ya da rehavete kapılmanı sağlayabilir. Unutma, özellikle de yeni başladığın süreçlerde ve bilmediğin işlerde haddinden fazla çaba sarf ederek zaman kaybetmektense destek almak en iyisi olacaktır. Kısacası retroya rağmen şanslı olduğun bugünü doğru değerlendirmek istiyorsan, dikkatli olmalısın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...