31 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kendini ve başkalarını zor durumdan kurtaracaksın. Hayata karşı kararsız ama dengeli tutumun bir kez daha her şeyi güzelleştirecek. Yakın ve hatta uzak çevrene sağladığın güven sayesinde hayatına huzur gelecek. Bu dönemde sosyal sorumluluk projelerine ve gönüllü işlere imza atabilirsin. Doğayı, hayvanları ve insan yaşamını ön plana koyarak kararlar alabilirsin.

Sıcak ve sevgi dolu ruhun, başkalarına da ilham olabilir. Yarattığın iyilik dalgası ise mutlaka dönüp dolaşıp sana ulaşır. Belki kurduğun geniş sosyal ağ sayesinde, bir süredir beklediğin iş teklifini alabilir ve kazancını katlayabilirsin.

Bunun yanında, sevdiğin kadar sevileceksin. Yani aşktan yana şanslısın... Partnerinin romantik sürprizine ne yanıt vereceğini şimdiden düşünsen iyi olur. Zira kendini bir anda nikah masasında bulabilirsin. Romantik ve sevgi dolu halinle vazgeçilmez olduğunu söylemeye bile gerek yok. Fakat bu aralar dış görünüşünü her zamankinden daha fazla önem vererek dikkat çekeceğine de eminiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...