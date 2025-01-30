31 Ocak Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün ani kararlarla hukuki süreçlere adım atabilirsin. Bir süredir çözüm bulamadığın konularda, anlaşma sağlayamadığın ortaklık ve evlilik ilişkilerinde hukuki yollara başvurabilirsin. Hayatını rayına oturtmak, rahat bir nefes almak ve yeni bir düzen sağlamak için harekete geçmek üzeresin. Daha fazla vakit kaybetmek istemeyen bir psikoloji ile hayatını istediğin gibi yaşamak için bir şeyler yapmak istiyor gibisin!

Güneş ile Jüpiter arasındaki üçgen açının etkisinde değişime hazırsın. Hatta değişimin de ötesinde her şeye sıfırdan başlamaya razısın. Söz konusu özgür olmak ve sonunda istediğini yaşamak ise bunun için elinden geleni yapmak isteyeceksin.

Bu aşamada birçok alışkanlığın da değişecek. Günlük rutinler, yaşadığın yer ya da çalıştığın işte köklü bir dönüşüm seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...