31 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün işlerini resmi makamlarla çözmen gerekebilir. Vergi, alım-satım ve yapı denetim gibi konular gündeminde yer alabilir. Taşınmazlarına ilişkin süreçlerde yenilik de söz konusu olabilir. Özellikle devlet dairesinde uzun süre uğraş vermen gerekebilir.

Güneş ile Jüpiter arasındaki üçgen açının etkisiyle uzun zamandır ertelediğin ciddi meseleler su yüzüne çıkabilir. Bu aşamada acele etmeden ve telaşa kapılmadan adım adım ilerlemeye odaklanmalısın. İşlerin zamanla yoluna gireceğini bilmeli, yavaş ilerleyen resmi işlerin tamamlanmasına ve evrakların düzenlenmesine vakit vermelisin. Sabrının sınandığını düşünebilirsin, ancak bugün sorunları sırası ile çözeceksin. Bu sayede aile içindeki miras ve mal paylaşımları konusunda da netliğe ulaşacaksın. Artık kendi paranı yönetme fırsatı bulacaksın.

Şimdi hafta sonuna girmeden, bir düzen de sağlamak isteyebilirsin. Birikim ve yatırımlar için beklenmedik kararlar da vermen gerekebilir, dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...