31 Mayıs Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün meydana gelen Merkür ile Uranüs kavuşumunun etkileriyle, ilişkilerinde değişim seni bekliyor. Sosyal hayatına ilişkin konularda ani kararlar verebilirsin. Bazı ilişkilerinin dengelerini değiştirmenin zamanı geldi. Ne dersin, bugün kimi dostlukların bitişi de söz konusu olabilir mi?

Açıkça söylemeliyiz ki bir süredir enerjini aşağıya çeken, seni negatif etkileyen ilişkilere nokta koymanın zamanı geldi! Uranüs kavuşumu ile birlikte ilişkinde yeni bir döneme giriyorsun. Kendini daha fazla önemsediğin, kırgınlıklarını gizlemediğin bir süreç seni bekliyor. Bu noktada dostlarından ve aile bireylerinden daha fazla anlayış ve destek de bekleyebilirsin. Sevildiğini hissetmek ve değer görmek senin için her zamankinden önemli olabilir. Sanıyoruz, partnerin de bu konuda özenli ve hassas olsa iyi eder!

İş hayatında da düzensiz çalışma ortamında sakinlik ve huzur arayışında olabilirsin. Bunun için tüm ekiple detaylı bir görüşme yapman gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...