31 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün insanlarla arandaki mesafeleri korumak senin için her zamankinden daha önemli olabilir. Özgür ve maceracı ruhun iyice ortaya çıkabilir. Bir rota belirlemeden öyle gitmek için arabaya ya da uçağa atlayabilirsin.

Tabii bu yolun sonu nereye varıyor dersen, aşka deriz! Zira özellikle bekar Yay burçları kalplerinin sesini dinleyerek çıktıkları bu yoldan aşk ile dönebilirler. Sen insanlardan kaçtıkça, kalbini kapatmayı denedikçe, gökyüzündeki yıldızlar ilişki evinde konumlanıyor. Resmen gökyüzü senin aşık olmanı istiyor. Açıkçası bu yeni macera, senin için düşündüğünden çok daha özel anlamlar taşıyabilir. Bu arada evli Yay burçları da partnerleri tarafından hazırlanan hoş sürprizlerle mutluluğu yakalayabilir. Siz yeter ki bu yolculuğa çıkın! Ne demişler, 'tebdili mekanda ferahlık vardır...' Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...