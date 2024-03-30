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31 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

31 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 19:01

Dengeyi sağlamak yerine umursamayan taraf olabilir misiniz? Bu deneyim sizin için unutulmaz olabilir. Peki, 31 Mart Pazar gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 31 Mart Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün dengeyi sağlamayacak kadar kendini umursamaz hissedebilirsin. Bu his senin için yeni ya da kırk yılda bir gelen bir bezginlik olabilir. Fakat bir o kadar da rahatlatıcı. Aile içinde, sosyal çevrede ya da iş ortamında herkesin derdini dinleyen sen bugünlük 'benden pas' diyebilirsin. Açıkçası yakın çevren de senin gibi buna şaşırabilir! 

İşte tam da bu noktada bir depresyon hırkası giyip evde miskinlik yapmaya ne dersin? Telefonları açmamayı da denemelisin. Günün sonunda kendini dinlemiş hissetmenin ötesinde yenilenmiş hissedeceksin. Bu arada günü partnerinle geçirmek de harika bir fikir olabilir. Partnerinle havadan sudan konuşmak, film izlemek, keyifli bir kendini dağıtma günü geçirmek tüm stresini atmana yardımcı olabilir. Bu kez de stresi atmayı, arınmayı ve tazelenmeyi böyle deneyin. Kim bilir, belki de bu deneyim düşündüğünüzden çok daha fazla iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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