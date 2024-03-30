31 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün dengeyi sağlamayacak kadar kendini umursamaz hissedebilirsin. Bu his senin için yeni ya da kırk yılda bir gelen bir bezginlik olabilir. Fakat bir o kadar da rahatlatıcı. Aile içinde, sosyal çevrede ya da iş ortamında herkesin derdini dinleyen sen bugünlük 'benden pas' diyebilirsin. Açıkçası yakın çevren de senin gibi buna şaşırabilir!

İşte tam da bu noktada bir depresyon hırkası giyip evde miskinlik yapmaya ne dersin? Telefonları açmamayı da denemelisin. Günün sonunda kendini dinlemiş hissetmenin ötesinde yenilenmiş hissedeceksin. Bu arada günü partnerinle geçirmek de harika bir fikir olabilir. Partnerinle havadan sudan konuşmak, film izlemek, keyifli bir kendini dağıtma günü geçirmek tüm stresini atmana yardımcı olabilir. Bu kez de stresi atmayı, arınmayı ve tazelenmeyi böyle deneyin. Kim bilir, belki de bu deneyim düşündüğünüzden çok daha fazla iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...