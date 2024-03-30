31 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün hata yapmaktan korkabilirsin. Her zamankinden daha temkinli adımlar atabilir, özellikle romantik konularda kararsızlıklar yaşayabilirsin. Ne istediğini bilsen de sonuçlarından emin olmadan harekete geçmek istemeyebilirsin. Fakat hayat bazen risk almaktır, üstelik aşkın doğasında da tutarsızlık yok mu? İzin ver ne olacaksa olsun!

Tam da bu noktada Merkür'ün etkisiyle aşkı dolu dolu yaşamanı öneriyoruz. Kararsız kaldığın meseleleri açıkça partnerinle konuşmaya ne dersin? Bu fikir sana güç verebilir. Partnerin de anlayışla hatta senin bu halini tatlı bularak karar vermeni kolaylaştırabilir. Sevginin yanında kaos bile paylaştıkça güzelleşebilir. Keyfili bir aşk günü, tatlı atışmalar ve romantizm seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...