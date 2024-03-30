31 Mart Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün biraz miskinlik yapmaya ne dersin? Enerjini gelecek haftaya saklamak isteyebilirsin. Zira, yönetici gezegenin Mars'ın en durgun olduğu günlerden birindesin. Bu da haftanın son günü enerjinin düşük olacağı anlamına gelebilir. Lakin önümüzdeki günlerde yüksek enerjiler ve hareketlilikler seni bekliyor.

Son zamanlarda sağlığını ihmal etmiş olabilirsin. Vücudunun verdiği sinyalleri görmezden gelme. Beslenme alışkanlıkların ve spor konusunu bir kez daha gündeme getirmelisin. Bu sırada yakın dostlarınla akşam üzeri bir etkinlik düzenlemek isteyebilirsin. Birlikte plan yapmaya ya da toplumsal meseleleri konuşmaya ihtiyaç duyabilirsin. Sosyal aktivitelere vakit ayırmak için de biraz hayatın koşturmacasından uzaklaşmanın zamanı gelmiş olabilir. Arkadaş ve dostlarına ihtiyaç duyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...