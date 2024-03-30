31 Mart İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün özgürlüğünün kısıtlandığını hissedebilirsin. Açıkçası ince bir çizgi üzerinde yürüyor, bir karar vermen gerektiğini ise fark ediyorsun. Aynı anda iki şeyi istiyorsun. Bu kalbinin derinliklerinde iki aşk ya da geçmişte kalan sevginin yeniden alevlenmesiyle ilişkili olabilir.

Aşkın girdabında hem duygusal hem de zor bir hafta sonu geçirebilirsin. Gönül bağlarını istekli olarak mı kuruyorsun, yoksa zorunluluk mu? Bunu anlamalısın. Aksi takdirde kendini özgür hissetme şansın yok. Kalbindeki ve zihnindeki karışıklığı çözmek için günü kendine ayırmak isteyebilirsin. Bu konuda seni iyi tanıyan ve güvendiğin dostlarından destek almak da isteyebilirsin. Fakat dikkatli olmalısın! Zira dostlarının da dostu var. Ve bazı hislerinin sır olarak kalması ilişki durumun ve duygusal süreçlerin için bir hayli önemli görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...