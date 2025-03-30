31 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün fazlaca empati kurabilirsin. Etrafındaki insanları anlamak için her zamankinden daha çok çaba sarf edebilirsin. Anlayışlı ve empatik tutumun bugüne dek özellikle aile içinde yaşanan sorunlara çözüm olabilir.

Her şeyi yoluna koyup birlik ve beraberliği sağlayabilirsin. Merkür'ün Balık burcundaki geri hareketi sırasında küslükleri bitirebilir, geçmişin travmatik izlerini dahi silebilirsin. Sevdiklerinle daha güçlü olacağın bir dönem başlıyor. Bu süreçte yanında olan kişi ise ruh eşin olabilir.

Gelelim iş hayatına! Kariyerinde büyük bir sıçrayış yakalamanı sağlayacak olan da bu empatik tutum olacak. Haftaya iş dünyasının isteklerini her zamankinden daha fazla fark ederek başlayacaksın. Bu sayede rekabette fark yaratabilecek ve kendini gösterme şansını elde edeceksin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...