31 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kişisel meseleleri geri planda bırakabilirsin. Toplumsal konulara odaklanabilir, hırslarını ve işlerini sosyal olaylara göre yönlendirebilirsin. İş yaşamındaki başarı kriterlerini bile kendin için değil, birlikte çalıştığın kişiler için yenileyebileceğin bir gün seni bekliyor.

Tutkularını geniş bir kitleni ortak derdine yönlendirebilirsin. İş ortamındaki düzeni sağlamak ve maddi süreçleri herkes için iyileştirmek için plan yapabilirsin. Haftanın son gününü heyecanlı ve düşünceli geçireceğinse kesin. Bu arada kişisel meseleleri geri plana atsan dahi aşk ve sosyal ilişkileri göz ardı etme deriz. Zira senin ruhunu besleyen yegane konu ilişkilerin. Ne kadar güçlü bağların ve ilişkilerin varsa hayata o denli sarıldığın ve arzularını yönettiğin önemli bir gerçek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...