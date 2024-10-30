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31 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

31 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
30.10.2024 - 19:01

Bilinçaltınızın derinlerine ineceksiniz! Peki 31 Ekim Perşembe gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 31 Ekim Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün bilinçaltının derinlerine ineceksin. Meditatif bir yenilenme ve arınma sürecindesin. Geçmişin saklı gerçeklerini su yüzüne çıkarmak isteyeceksin. Korkularını aşarak ruhsal anlamda özgürleşmek arınmak isteyeceksin. 

Tam da bu noktada Ay'ın Terazi'den Akrep burcuna geçişiyle her zamankinden daha meraklı ve heyecanlı olacaksın. Seni bugüne dek sınırlandıran travmalardan, mutsuzluk ve hüzünlerden uzaklaşmanın tam zamanı. Hadi kendine yeni bir yol çiz ve mutluluğa adım at. 

Kokularınla yüzleşmek iç dünyan kadar profesyonel hayatında da etkili olacak. Sınırlı bir düzen içinde her gün aynı işi yapmak istemeyebilirsin. Özgürleşmek için korkusuz ve radikal bir karar alarak iş hayatında değişime gidebilirsin. Yeni bir iş kurmak ve bağımsızlığını elde etmek için şimdi harekete geçmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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