31 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün maddi güvenlik ana gündemin olacak. Ay'ın senin burcundan Akrep burcuna geçişiyle birlikte finansal konularda derin analizlere dalacaksın. Anlık ve hızlı karar vermen gereken yerlerde yanılgıya düşebilirsin. Bu yüzden harcamalarına, yatırım planlarına ve ödemelerine dikkat etmelisin.

Kontrolü elden kaçırmak üzeresin! Dengeni bozan mali krizler, hırsların yüzünden canını sıkabilir. Belki de bir profesyonelden destek alarak paranı kontrol etmek en iyisi olacaktır. Özellikle alım satımları ve mülkler hakkında geri dönüşü olmayan kararları bugün almasan iyi edersin.

Tüm bunlarında dışında kendi değerine de odaklanmalısın. Hayattan ne istediğini bilerek hareket etmeli, akışı yakalamalısın. Hayatı dilediğince yaşamak için uyum sağlamak ile vakit kaybetmeden doğaçlama yön bulabilirsin. Rüzgarın seni götürdüğü yere gitmenin tam zamanı. Bırak hayat sana yeni ve farklı olanla şans getirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...