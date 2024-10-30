31 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün iletişim konusunda biraz beceriksiz olabilirsin! Ay'ın Terazi'den Akrep burcuna geçişiyle birlikte dikkatin dağılabilir. İçsel çatışmalar gündemine gelebilir. Haliyle kendi iç dünyandaki dalgalanma ikili ilişkilerinde zorlanmana neden olabilir.

Duygularını kontrol etmeyi bekliyorsan, yanlış yoldasın! Bazen sözler ağzından kontrolsüzce çıkabilir, eski aşk kalbini yeniden ele geçirebilir ve geçmiş anın önüne geçebilir... Bu arada yakın çevrendeki kişilerle de arandaki iletişim değişebilir. Kırgınlıkları büyük bir öz güvenle dile getirebilir, küslüklerden kurtulmak için harekete geçebilirsin. Kardeşlerin ya da yakın dostlarınla bir küs bir barışık anlar yaşayarak zor da olsa dengeye kavuşabilirsin.

Tüm bunlar olurken iş hayatında da biraz geri planda kalabilirsin. Belki bugün çalışmamayı bile deneyebilirsin. Zira dengeni bozan duygusal sorunlar iş hayatına da yansıyabilir. Aman dikkat, kontrolü kaybetmemek için geri çekilsen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...