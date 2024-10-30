Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Başak Burcu
31 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

31 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
30.10.2024 - 19:01

İletişim sorunlarına dikkat! Peki 31 Ekim Perşembe gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 31 Ekim Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün iletişim konusunda biraz beceriksiz olabilirsin! Ay'ın Terazi'den Akrep burcuna geçişiyle birlikte dikkatin dağılabilir. İçsel çatışmalar gündemine gelebilir. Haliyle kendi iç dünyandaki dalgalanma ikili ilişkilerinde zorlanmana neden olabilir. 

Duygularını kontrol etmeyi bekliyorsan, yanlış yoldasın! Bazen sözler ağzından kontrolsüzce çıkabilir, eski aşk kalbini yeniden ele geçirebilir ve geçmiş anın önüne geçebilir... Bu arada yakın çevrendeki kişilerle de arandaki iletişim değişebilir. Kırgınlıkları büyük bir öz güvenle dile getirebilir, küslüklerden kurtulmak için harekete geçebilirsin. Kardeşlerin ya da yakın dostlarınla bir küs bir barışık anlar yaşayarak zor da olsa dengeye kavuşabilirsin. 

Tüm bunlar olurken iş hayatında da biraz geri planda kalabilirsin. Belki bugün çalışmamayı bile deneyebilirsin. Zira dengeni bozan duygusal sorunlar iş hayatına da yansıyabilir. Aman dikkat, kontrolü kaybetmemek için geri çekilsen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın