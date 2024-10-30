31 Ekim Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün inandığın her şey değişebilir! Ay'ın Terazi'den Akrep burcuna geçişiyle birlikte bugüne kadar saklı kalan bazı gerçekler ortaya çıkabilir. Tam da bu noktada değerlerini sorgulayabilirsin... İhtiyaç duydukların değişebilir, farklı olana ilgin artabilir.

Manevi anlamda daha fazlasını isteyeceğin de aşikar! İç huzur elde etmek için harekete geçebilirsin. Görünen o ki bu senin için ruhsal bir yolculuk olacak. Ancak sırlar aile geçmişine ilişkin ise süreç biraz sancılı geçebilir. Bazı hayal kırıklıklarına da hazır olsan iyi edersin. Güvendiğin dağlara kar yağabilir.

Tabii durum bundan çok farklı da olabilir! İniş çıkışlara hazırlıklı ol. Dengeler şaşarken yeni bir düzen kurmak gündeminde olacak. Sen değişeceksin, inançların ve güvendiklerin değişecek. Yeni bir hayat kurmanın heyecanı ile dolup taşacaksın. Yaşananlar her durumda işine gelecek, çünkü bu yeni sen daha mutlu olacak. Hayatının kontrolünü eline aldığında özgürleşeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...