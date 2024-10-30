31 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün köklerine ulaşmak isteyeceksin. Ait olmak, bir topluluğun ya da ailenin parçası olmak senin için her zamankinden çok daha önemli olacak. Ay'ın Terazi'den Akrep burcuna geçişiyle birlikte, aile bağlarında değişimi arzulayacaksın. İlişkilerinde yeni bir perspektife sahip olacak heyecana kapılacaksın.

Geçmişi günümüze dönüştürmeyi arzulayabilirsin. Belki de çocukluğundaki kalabalık aile sofralarını özlüyorsundur... Yaşın kaç olursa olsun, sevdiklerin yanında olduğunda güvende hissedecek bir pozisyondasın. Bunun için ailene yakın bir lokasyona taşınmayı, yaşadığın şehri değiştirmeyi bile düşünebilirsin.

Hırsların da bir kenarda kalacak! Daha güçlü, daha başarılı ya da büyük olmak değil, daha mutlu olmak tek arzun haline gelecek. Bunun için sevgi en büyük şifa olacak. Tutkulu bağlar, sevgi ve mutlu birliktelikler arasında aşk da seni saracak. Kendini duygularına bıraksan iyi edersin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...