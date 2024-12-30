31 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugünden itibaren geçmişi geride bırakıyorsun. Bugüne dek biriktirdiğin yüklerden, sıkıntı ve stresten kurtuluyorsun. Eskilerden arınıyor, yeniliklere yelken açıyor, daha da önemlisi uzun zaman sonra özellikle zihnen özgürleşiyorsun!

Sınırları, kalıpları ve baskıyı geride bırakırken, yeniliğe odalanman ise en iyisi. Oğlak burcunda meydana gelen yeni Ay'ın da etkisiyle, gelecek planları yapmaya da başlasan iyi edersin. Bu aşamada bilinçaltının derinlerine inmek ve zihnini bulandıran düşüncelerden arınmak da önemli. Belki güne yoga, meditasyon ya da terapi ile de başlayabilirsin. Böylece kendini daha iyi hissetmenin bir yolunu bulabilirsin.

Tüm bunlar olurken, içsel anlamda yaşadığın dönüşümü destekleyecek olumlu gelişmelere de hazır olmalısın. Seni mutlu edecek aile bireyleri, dostlar ve partnerinle güzel anılar biriktirdiğin bir gece olacak. Yeni yılda görüşmek üzere, sevgiyle kal...