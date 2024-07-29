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30 Temmuz Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

30 Temmuz Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 19:01

Chiron, hem kazandıracak hem de büyümenizi sağlayacak! Peki, 30 Temmuz Salı gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 30 Temmuz Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün bereketli ve kazançlı bir güne başlıyorsun. Açıkçası bugün bolca para sayabilirsin. Boşu dolduracak, doluyu taşıracak bir kazançla yakın çevrene de yararlı olacaksın. Tabii bu iyi niyetin Venüs tarafından ödüllendirilecek. Paylaştıkça çoğalacaksın. 

Gelelim Venüs'ün Chiron ile güçlü etkileşimine! Bu astrolojik enerji, para kazandırmanın yanında hayatına mutluluk da katacak. Bu dönemde büyük bir heyecan ve enerjiyle toplumsal projelerde yerini alabilirsin. Özellikle hayır işleri sırasında tanışacağın kişiler sayesinde kariyerinin de seyrini değiştirebilirsin. Fırsatların ayağına, tekliflerin peşi sıra karşına çıktığı gün boyunca gözünü açık tut. 

Tüm bu güzellikler bir aradayken seni üzebilecek bir gelişmeden de söz etmek zorundayız. Aşkta hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Kalbini kıran kişinin ardından bakmamalısın. Zira bu dönemde, hak ettiğin sevgi dostlarından gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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