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30 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

30 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 19:01

Başarılarınızdan ve yeniliklerden söz edeceğiz! Peki, 30 Temmuz Salı gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 30 Temmuz Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aile ve kardeşlik bağların sınırlarını zorlayacak. Güçlü bağlar ile bağlı olduğun kişiler tarafından sınanmaya hazır ol. Sabırlı olman ve sevdiklerine anlayış göstermen gereken bir gündesin. Tabii bu noktada Venüs ile Chiron'un sana yol göstermesine de izin vermelisin. Zira kötü niyetli kişilere karşı önlem de almalısın. İyi niyetinin ve anlayışının kullanılmasına izin verme. Güvenini boşa çıkaran kimselerle yollarını ayırmayı göze al. 

Peki, geçmişte kalan aşkın yasını tutmaya son vermeye de hazır mısın? Bugün yeni ilişkiler kurarak sosyal yaşantını ve özel hayatını değiştirebilirsin. Kim bilir belki aşkı da yeniden bulabilirsin. 

Gelelim iş hayatına! Bu dönemde her zamankinden çok daha sık başarılarından konuşacağız. Yeni yatırımlar, iş görüşmeleri ve kariyerinde heyecan arayışı gündeminde yer alabilir. İstediğini elde etmek için ihtiyaç duyduğun motivasyonu ise Venüs'te bulacaksın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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