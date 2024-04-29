30 Nisan Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün öfken su yüzüne çıkabilir! Mars'ın Koç burcunda konumlanması, senin için daha çok içsel mücadeleler ve kendi kendine yapılan hesaplaşmalar anlamına geliyor. Bu süreçte, bastırılmış öfkelerin yüzeye çıkabilir ve kendini savunma ihtiyacı hissedebilirsin. Yenilenme ve değişim için bu enerjileri kullanabilirsin. Fakat nerede duracağını bilmezsen sosyal ilişkilerin ve aile bağlarında geri dönüşü olmayacak kırgınlıklar yaşayabilirsin.

Aşk hayatına da etki edecek bu durum, duygularını ifade etme biçimin daha direkt ve tutkulu hale getirecek. Partnerinle olan ilişkilerinde daha fazla şeffaflık ve dürüstlük arasan da buna hazır olmayabilirsin. Zira, ona söylemen gereken birtakım derin sırlar olabilir.

Kariyerinde ise arka planda yürüttüğün projeler için ekstra enerji bulacaksın. Cesur hamlelerle alacağın kararlar seni yurt dışında ya da yaşadığın şehirden uzakta bir yaşama sürükleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...