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30 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

30 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 18:59

Uyum ve dengeden vazgeçebilirsiniz! Rüzgarın tersine esmesi bir süre hoşunuza bile gidebilir... Peki, 30 Mart Cumartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 30 Mart Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün duygusal dengesizlikler içerisindesin! Ne istediğini, hayattan ne beklediğini ya da nerede durman gerektiğini düşünmüyor gibisin. Her zamankinden farklı bir ruh haliyle hayatında bir takım değişiklikler yapabilirsin. Evin dekorasyonundan semtine, fikir ve ideolojilerinden hedeflerine pek çok konuda anlık kararlar almaya meyillisin. 

Doğru bildiğini okurken aşkından olabilirsin. Bu halin biraz yanıltıcı olsa da kararsızlıkların ve ikilemlerin bir süre kalıcı olabilir. Her zaman dengeyi bulmaktan, işleri yoluna sokma çabandan ve hedeflerinden sıkılmış olabilirsin. Ay'ın yükselen enerjisiyle birlikte daha da belirgin hale gelen bu bıkkınlık hayatında rüzgarın tersten esmesine neden olabilir. Dikkatli ol, bugün alınan kararlar yanıltıcı olabilir. Daha fazla öngörü ve ne istediğinden emin olmaya ihtiyacın var. Kendine zaman tanı, sadece hafta sonuna ve biraz dinlenmeye odaklan. Yoga ya da meditasyon yapmaya ne dersin? Kaybolan yolunu bulmak için zamana ihtiyacın olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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