30 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün biraz çılgınlık yapmaya ne dersin? Sınırlarını zorlama ve yeni deneyimlere açık olma zamanı geldi çünkü bugün tam da bunun için mükemmel bir gün! Ciddi konulardan biraz uzaklaşmak ve biraz eğlenceye dalmak sana iyi gelebilir. Ve hey, kim bilir? Belki bu eğlence dolu süreçte ilişkilerindeki ciddiyet ve bağlılık duygularını da bir üst seviyeye taşıyabilirsin.

Bize soracak olursan, gökyüzündeki hareketliliğin bu denli fazla olduğu bugün kariyer konularına odaklanmamalısın. Fakat yine de günlük rutinler sırasında iş hayatında dair uzun vadeli hedeflere ve planlara dalabilirsin. Ancak bu konularda aksiyom olmak için pek uygun bir zaman değil. Özellikle mali konuları kapsayan iş değişikliği, istifa ya da iş kurmak gibi hususlarda bu hafta sonunu beklemelisin. Karar almak için planlarını pazartesi gününden itibaren yeniden masaya yatırabilirsin. Finansal hedeflerinde de değişime gitmen gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...