30 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün özgürlük ve yenilik arzun artıyor. Toplumsal konularda etkin bir rol üstlenebilirsin. Düşünce ve ideallerini daha geniş kitlelerle paylaşma zamanın gelmiş olabilir. Kendini başarılı ve güçlü hisseceğin günün sonunda kazançlı da çıkabilirsin. Hatta bugün sergilediğin bu güç ve irade ile toplumsal değişimin öncüsü olabilirsin.

Hedeflerini çevrendekilerle paylaştıktan sonra daha yüksek sesli dile getirmeyi arzulayabilirsin. Senin için son derece kritik kararlar alınacak bu hafta sonu kariyerini de şekillendirecek. İstediğini elde edip edemeyeceğini kendine koyduğun hedefle anlayacaksın. Bakalım şimdi hangi yolda yürüyeceksin. Fakat tercihin ne olursa olsun, mutlu olacağın kesin. Bu arada yurt dışı bağlantılı işler için ülke sınırlarını aşman da gerekebilir. Bu gidişin dönüşü olmama ihtimali de yüksek, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...