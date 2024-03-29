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30 Mart Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

30 Mart Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 18:59

Sorumluluk almayı sevdiğiniz belli! Lakin bazı sorumluluklar siz istemeden üzerinize kalabilir, dikkatli olun. Peki, 30 Mart Cumartesi gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 30 Mart Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gezegenlerin güçlü etkisiyle zihnin çokça çalışmaya odaklanıyor. Karmaşık problemleri çözmede büyük bir avantaj sağlayacak bu enerji, aynı zamanda seni biraz yorabilir. Özellikle iş hayatında haddinden fazla sorumluluk almaya odaklanabilirsin. Dikkatli ol, üzerine yıkılan bu işler hafta sonları için kalıcı sorumluluklara dönüşebilir!  

Tam da bu noktada kalıcı sorumluluklar ve ilişkiler için aslında bir hayli hazırsın! Fakat istediğin sorumluluğun bu olup olmadığına karar vermelisin. Tabii bu hususta aşk hayatını da ele almamız şart. Zira partnerinle arandaki sorunlara karşı pratik ve mantıklı yaklaşımların ilişkini sağlamlaştırabilirsin. Ancak istemeden bitmesi gereken bir ilişkiyi yeniden ayağa kaldırma çabasına da girişebilirsin. Bu yüzden enerjiye kapılıp kalp sesini duymazlıktan gelmemeni tavsiye ediyoruz. Gezegenlerin etkisi geçici olsa da kararların kalıcı olabilir. Bu yüzden etkili ve dönüşümü zor kararlar için yarını beklesen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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